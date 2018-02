Crisis, la enfermedad CRÓNICA que padece nuestra generación: estos son sus síntomas

Lo ha repetido Rajoy, De Guindos, Báñez e incluso lo dicen tus amigos cada vez que vais a tomaros una cerveza. “¿Crisis?, ¿dónde está la crisis? Si no hay ni una silla libre en el bar”. Has escuchado tantas veces que se ha acabado la crisis que, si no fuese por lo vacía que está tu cartera cada vez que la miras, casi te lo creerías.