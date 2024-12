La crisis climática resta al invierno español ocho días con mínimas bajo cero

Que los inviernos no son lo que eran es algo que ya está en el imaginario popular de quienes habitan en las tierras ibéricas. Ni nieva tanto como antes ni hace tanto frío como cuando los más mayores (y no tan mayores) eran jóvenes, y eso, a las puertas de cerrar el año más cálido de nuestra historia, es algo que no solo corrobora el cierre de estaciones de esquí. Un nuevo análisis de Climate Central, organización científica independiente especializada en análisis sobre crisis climática, ha puesto cifras a la pérdida de días con mínimas por deba