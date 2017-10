La crisis catalana la provoca y luego la paraliza el Club Bilderberg, el feudalismo mundialista

La pasividad de Rajoy durante la crisis no se debía a su carácter pusilánime sino a cumplir ordenes de quienes incitaron y luego pararon la escisión de Cataluña, los amos del mundo, los hechos lo han puesto de relieve; Ibex 35 filial española de Bilderberg ha parado en seco la revolución independentista usando el arma secreta, la salida de las empresas catalanas hacia territorio español. Borrel preguntaba ¿por qué no lo dijisteis antes? Pues porque el amo no lo ordenó.