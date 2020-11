Mientras no reforzaban la atención primaria, no aumentaban la frecuencia del transporte público, no contrataban rastreadores, sustituían los PCR por test de antígeno que no detectan contagios en asintomáticos, inventaban un hospital sin agua y sin médicos o incluso acudían a fiestas... mientras el alcalde te decía que te fueras de cañas, la mayoría de los jóvenes estábamos cumpliendo religiosamente las normas.