No, el Maestro de las Llaves no ha encontrado al Guardián de la Puerta. Las dimensiones no están chocando y el portal del infierno sigue cerrado. En los últimos días la fotografía de una criatura que parecía salida de las profundidades del Averno. Pero todos tranquilos, no es la avanzadilla de una invasión extraterrestre. En realidad se trata de una simple polilla con unas intenciones muy terrenales: sexo.