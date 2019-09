Crema depilatoria y lesión de escroto

El día de ayer decidí por temas prácticos depilando parcialmente mis genitales ya que soy muy peludo. Para tal efecto ocupé una crema depilatoria de nombre Veet, con aloe vera y para pieles sensibles. La ocupé aun cuando esta decía NO OCUPESE EN ZONA GENITAL. Dejé reposar la crema unos 7 minutos y luego me bañé para sacar cualquier resto. La sorpresa fue cuando me metí a la ducha y el agua caliente toco mi hermoso paquete calvo. !Me ardió como si me quemaran con fuego!.