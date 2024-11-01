Creíamos que los fármacos GLP-1 iban a cambiar solo la obesidad. Acaban de poner patas arriba cómo tratamos las adicciones

Lo que empezó como un goteo de anécdotas en las consultas de los médicos ha acabado siendo objetivo de estudio por diferentes equipos de investigación que han visto aquí una nueva forma de entender el mecanismo de las adicciones en los humanos. Ahora, un reciente estudio publicado en BMJ respaldado por nuevos ensayos clínicos, apunta a que estos medicamentos podrían ser la clave para tratar los trastornos por uso de sustancias adictivas. El peso pesado de esta nueva investigación es un gigantesco estudio de cohorte publicado en 2026...