Creemos que Kim Jong-un es un loco... ¿y si estamos equivocados?

Corea del Norte es el país más extraño del mundo, gobernado por un dictador excéntrico con un raro corte de pelo. Kim Jong-un es impredecible e irracional y no se puede negociar con él. A la larga, este régimen extraño y cruel colapsará. Mientras tanto, la única solución es más y más presión. Pero ¿qué pasa si este juicio de valor tan extendido no es correcto? El régimen de Corea del Norte ha sobrevivido casi siete décadas y ha preservado no solo su forma de gobierno, sino también su dinastía familiar.