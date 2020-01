Credulidad

Un viejo historiador estadounidense (siento no recordar su nombre, pero no hace al caso) se preguntaba cómo era posible que el pueblo estadounidense fuese tan crédulo como para tomar por verdades lo que no eran más que mentiras. Su respuesta era muy sencilla y muy compleja: el nacionalismo, esa ideología que hace decir "my country right or wrong", es decir, que "mi" país siempre tendrá razón. No hay más, entonces, que unir una determinada afirmación a la tal ideología para que las probabilidades de que aumente su aceptación como verdadera ...