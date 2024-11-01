edición general
Crecimiento récord de viajes robotaxi Waymo: datos y tendencias clave

La creciente adopción de servicios de movilidad autónoma está transformando el panorama tecnológico global y Waymo —subsidiaria de Alphabet— lidera esta revolución. Según una reciente carta a inversionistas, Waymo alcanzó en 2025 la impactante cifra de más de 250.000 viajes pagados por semana con sus robotaxis en Estados Unidos, una escalada monumental frente a los 10.000 viajes semanales reportados a mediados de 2023. Este crecimiento refleja el éxito de su estrategia de expansión urbana y consolidación tecnológica en el sector.

| etiquetas: robotaxi , waymo
actualidad
2 comentarios
ElBeaver #1 ElBeaver
Eso no hace dinero
0 K 7
SMaSeR #2 SMaSeR
¡Esperamos que haya disfrutado el viaje!  media
0 K 7

