Crece el número de jugadores online en España: los bonos de bienvenida, la clave

El Ministerio de Consumo informó que el número de jugadores online aumentó más de un 20 por ciento (21,63 por ciento, específicamente) el año pasado, cuando se recuperaron los llamados “bonos de bienvenida” que ofrecen las casas de apuesta, y que estuvieron prohibidos hasta abril de 2024, cuando una sentencia del Tribunal Supremo anuló varios artículos del Real Decreto 958/2020, entre ellos el que restringía el uso de estos incentivos promocionales.