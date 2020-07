¿Que no hay competición? Me da igual, rellena el espacio de tu sección con lo-que-sea. ¿Qué no hay noticias? Inventánte una, o copia la que ha salido en la competencia, o roba esa de Twitter. Estas dinámicas ya existían mucho antes del Covid-19, y se han acentuado sobremanera, hasta el ridículo.