Creando tu propia fortaleza digital de la soledad [inglés]

El software y el hardware más recientes están diseñados para obligarnos a estar conectados a Internet incluso cuando no tiene sentido. Si queremos editar un documento, abrir una hoja de cálculo, escuchar música, leer un libro o acceder a un archivo, a menudo tenemos que estar conectados a Internet. Hace unos años eliminé Office 365 de mi ordenador cuando me exigió que me conectara a Internet antes de dejarme abrir un documento que había escrito y almacenado en mi disco duro. También he dejado de comprar nuevos videojuegos, porque no encuentro n