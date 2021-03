Los creadores de The Sinking City denuncian su propio juego por copyright para retirarlo de Steam

Continúa el culebrón en torno a The Sinking City. Recordamos que esta semana, el juego de Frogwares regresaba a Steam tras más de medio año fuera de circulación. Pero lo hizo de la mano de la editora francesa Nacon, sin el consentimiento de sus creadores, lo que llevó a Frogwares a pedir a los usuarios que no compraran su juego. Con acusaciones cruzadas, y una disputa que no cesa entre las dos partes, Steam ha retirado nuevamente el juego de la venta después de que el estudio presentase una demanda DMCA contra su propio juego.