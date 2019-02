Crea un perfil en Tinder para encontrar al padre de su hijo, concebido en Ibiza

‘Yo no me llamo Gavin’ podría llamarse la canción del joven escocés que presuntamente dejó embarazada a una chica durante un romance fugaz en Ibiza. Lori creó un perfil en Tinder para ponerse en contacto con Gavin Roberton y transmitirle la “buena nueva”: estoy embarazada y el hijo es tuyo. El estupefacto escocés, que jura y perjura que no recuerda haber hecho la caídita de Ibiza, compartió en Twitter el intercambio de mensajes de ambos en Tinder.