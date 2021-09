Craig Hodges: de la NBA de los noventa al Black Lives Matter

Tenía 31 años, batió el récord del concurso de triples del All Stars —una cifra todavía no superada— y jugaba junto a Jordan en unos Chicago Bulls que estaban haciendo historia. En 1991 ganaron su primer campeonato. (...) Quiso aprovechar su visibilidad para dar voz a quienes no la tenían. Y pagó un precio muy alto por ello: el destierro. La NBA le cerró las puertas del deporte profesional en su país durante casi dos décadas. (..) Fue un audaz porque tuvo el valor de alzar su voz en un contexto deportivo, social y político que no era receptivo.