Covid Fighters, el rostro de los que luchan contra el virus  

[C&P] Fue tras fotografiar el gran hospital de IFEMA, al volver a casa, cuando nació el proyecto Covid Fighters. Quería ir más allá de los hechos para llegar a las personas que los protagonizaban. Me di cuenta de que lo más enriquecedor de estas fotografías no era captar el momento exacto de las lágrimas de una enfermera en la puerta del Hospital de Móstoles a las ocho mientras todos los vecinos le aplaudían, sino acercarme a enseñarle la foto y que me contase su historia, sus preocupaci