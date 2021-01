Covid-19: Reino Unido aconseja no reservar las vacaciones de verano

El Gobierno británico recomendó ayer no reservar vacaciones de verano en el extranjero debido a la pandemia. Así, Nadhim Zahawi, ministro de Negocios e Industria y vacunas, puso en duda la reactivación del turismo este verano ante el avance de la nueva ola del coronavirus en los hospitales del NHS. “Los británicos no deben pensar en reservar sus vacaciones de verano porque no se sabe cómo estarán los ritmos de vacunación de la población ni el estado de la pandemia”, dijo . “Todavía hay 37.000 personas en el hospital con coronavirus en este...