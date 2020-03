¿Es la COVID-19 peor que la gripe? Algunos datos

El coronavirus no es como el virus de la gripe, o como cualquiera de los otros virus relacionados con enfermedades respiratorias. No podemos tratar el coronavirus exactamente de la misma manera que lo hacemos con la gripe. Los datos con los que contamos hasta el momento nos pronostican que la COVID-19 puede ser peor que la gripe en muchos aspectos. Esperamos que el coronavirus no sea tan malo, pero debemos asumir que lo será hasta que sepamos lo contrario.