El coste por empleado en España en 2025 fue de 26 euros/hora, 8 euros menos que en la UE

Los empleadores en España registraron en 2025 un coste laboral medio de 26,4 euros por trabajador y hora, una cifra inferior al promedio de la Unión Europea, cuyo gasto laboral fue de 34,9 euros la hora, informó este martes la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.
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Es decir cobramos poco y encima hay que pagar más "impuestos" todo perfecto
Veo que #3 viene a darme la razon. Si cobras una mierda, lo normal es que el porcentaje sobre el costo total sea mayor.
Que a ti te guste que te roben...OK pero a mi no