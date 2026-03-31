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El coste por empleado en España en 2025 fue de 26 euros/hora, 8 euros menos que en la UE

El coste por empleado en España en 2025 fue de 26 euros/hora, 8 euros menos que en la UE

Los empleadores en España registraron en 2025 un coste laboral medio de 26,4 euros por trabajador y hora, una cifra inferior al promedio de la Unión Europea, cuyo gasto laboral fue de 34,9 euros la hora, informó este martes la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

| etiquetas: coste , empleado , españa , ue
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6 comentarios
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#1 IngridPared
Y los empresarios venga a llorar.
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#2 hokkien
#1 sanguijuelas :troll:
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#3 vGeeSiz
De hecho, la proporción de costes no salariales sobre el total de los costes laborales fue de uno de cada cuatro euros aproximadamente: el 24,8 % en la UE y el 25,6 % en la zona euro. En España, esta cifra fue ligeramente superior, con una tasa del 26,2 % de costes no salariales.

Es decir cobramos poco y encima hay que pagar más "impuestos" xD todo perfecto
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#4 NoMeVeas *
Lacayo y todos los de la escuela de genocidas neoliberales daban por culo con esta métrica. Por supuesto , la dividira por otro numero, el que sea, o se sacaran otra parida, para seguir diciendo que somos muy caros y que por eso no somos inmensamente ricos, porque el estado, y no el empresario, se lo lleva crudo.

Veo que #3 viene a darme la razon. Si cobras una mierda, lo normal es que el porcentaje sobre el costo total sea mayor.
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#5 vGeeSiz
#4 No, no es normal xD

Que a ti te guste que te roben...OK pero a mi no
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#6 NoMeVeas
#5 No se trata de si es normal o no, se trata de estadística básica.
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menéame