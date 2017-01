El coste de la violencia  

El impacto económico total de la violencia en la economía mundial en 2015 fue de US$13,6 billones en términos de paridad de poder adquisitivo (PPP), según The Institute for Economics & Peace. Esto equivale al 13,3% del PIB mundial. Son cifras conservadoras ya que hay aspectos no incluidos en el estudio por la falta de datos disponibles. Si la actividad económica relacionada con la contención de la violencia se considerara como una sola industria, sería una de las más grandes del mundo.