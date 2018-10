Cospedal se reunió con sindicatos policiales el mismo día de su cita con Villarejo

La entonces secretaria general del PP se quejó de las "filtraciones de conversaciones privadas" en la instrucción de la Gürtel y de la "utilización" de funcionarios públicos. Fuentes Gago, vinculado a Villarejo, participó en la reunión como representante sindical. No no fue ni mucho menos una reunión secreta. No se exigió discreción ni entrada por la puerta del garaje. Hubo luz y taquígrafos y hasta nota de prensa del partido, aunque pasó bastante desapercibido pues las críticas del PP respecto a la instrucción del juez Baltasar Garzón..