La ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, no ha resistido la presión y ha decidido dejar la dirección del partido por la polémica de los audios del ex comisario José Manuel Villarejo. Dejará, por tanto, la vocalía que ostentaba en el Comité Ejecutivo Nacional que preside Pablo Casado. No obstante, la exministra de Defensa mantendrá su escaño en el Congreso de los Diputados.