El diputado en el Parlament de Catalunya Sí que es Pot asegura en Al Rojo Vivo que el tuit en el que Rufián aseguraba que Coscubiela le recordaba a "alguna de esas persona s que iba decirle a los obreros que no hicieran huelga" no le "molestó": "Si me lo hubiera dicho Tardá me hubiera dolido".