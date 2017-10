Coscubiela advierte que cuando se ve el abismo todo el mundo debe parar máquinas y dialogar

Joan Coscubiela, portavoz de Catalunya Sí Que es Pot,valoró la manifestación de ayer en Cataluña y dijo que “desde la distancia con algunos de los planteamientos de esta manifestación” el acto “refleja dos cosas la emersión a la superficie de una realidad social en Cataluña que existía y no se había visualizado.Y otra,que si no se encuentra una solución rápida la fractura social está más que servida”.. “cuando se ve el abismo la única oportunidad es que todo el mundo pare maquinas,que no se materialice la declaración unilateral de independencia