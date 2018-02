Cosas raras de los jueces de España

El caso es que pasan los juicios y los días,y a uno le da la impresión de que,alrededor de los Pujol,hay como un cordón sanitario o judicial o inmanente que garantiza la impu/inmunidad del clan.A los Pujol y sus adláteres no se les debe aplicar la máxima neoliberal too big to fail.En todo caso habría que periclitarlo a too wise to fail; hay mucho miedo a que los Pujol se sietan ofendidos por algún juez y empiecen a filtrar historias a la prensa sobre sus relaciones con altos dignatarios de PP y PSOE..