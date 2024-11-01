¿Qué cosas perversas hace chatGPT? Descúbrelo en el libro Los tentáculos de la IA

El libro de Los tentáculos de la IA te permite explorar el lado más inquietante de las IA generativas y chatGPT en profundidad. Se trata de una serie de relatos breves que te invitan a a mirar de frente ese lado oscuro a través de historias cercanas, humanas y profundamente inquietantes. Tratan temas como la privacidad, la manipulación, la dependencia emocional, las alucinaciones y los límites a los que puede llegar este tipo de tecnología.