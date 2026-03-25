Las Corts rechaza investigar el destino de las donaciones por la dana a la asociación juvenil vinculada a Vox

Los votos del PP y los voxistas tumban la petición del PSPV de crear una comisión sobre el presunto desvío de fondos de Revuelta para los afectados del 29-O (...) Los aliados parlamentarios han vuelto a exhibir su concomitancia en la sesión y han rechazado la propuesta del PSPV al considerar que no tiene sentido que el parlamento valenciano se ponga a investigar qué ha pasado con fondos privados de una asociación privada.
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Menuda panda los dos partiduchos estos de delincuentes
VOX & PP S.A.
Pero ello no quita que la corrupción y las irregularidades se deban investigar o no según quien las cometa. Y eso es algo absolutamente hipócrita.