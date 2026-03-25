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Las Corts rechaza investigar el destino de las donaciones por la dana a la asociación juvenil vinculada a Vox

Las Corts rechaza investigar el destino de las donaciones por la dana a la asociación juvenil vinculada a Vox

Los votos del PP y los voxistas tumban la petición del PSPV de crear una comisión sobre el presunto desvío de fondos de Revuelta para los afectados del 29-O (...) Los aliados parlamentarios han vuelto a exhibir su concomitancia en la sesión y han rechazado la propuesta del PSPV al considerar que no tiene sentido que el parlamento valenciano se ponga a investigar qué ha pasado con fondos privados de una asociación privada.

| etiquetas: dana , donativos , vox , corts , investigación
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6 comentarios
12 2 0 K 259 actualidad
Harkon #4 Harkon
Lo e estafar a víctimas, correcto cuando lo hace la derecha.

Menuda panda los dos partiduchos estos de delincuentes
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XtrMnIO #5 XtrMnIO
Pues claro, qué se esperaba de esta piara de corruptos?

VOX & PP S.A.
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#1 capitan.meneito
investigar, pa que.
0 K 10
triste_realidad #3 triste_realidad
Chiringuitos sanos
0 K 7
#6 Tilacino
Todas estas comisiones me parecen una perdida de tiempo que no sirve para nada, se debe de investigar judicialmente.
Pero ello no quita que la corrupción y las irregularidades se deban investigar o no según quien las cometa. Y eso es algo absolutamente hipócrita.
0 K 6

menéame