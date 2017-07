Las Cortes tienen un 'colchón' de más de 200 millones exclusivo para gastos internos

Ambas instituciones, junto al Defensor del Pueblo, engordan año tras año unas cuentas de remanentes con los excedentes presupuestarios que no se devuelven al Tesoro Público..- Año tras año, no gastan la totalidad del dinero presupuestado. A diferencia de otras instancias de la Administración, las cantidades sobrantes no se reintegran al Tesoro Público, sino que se ingresan en las denominadas “cuentas de remanentes”. La mayoría de los diputados y senadores, legislatura tras legislatura, ignoran totalmente su existencia.