Las Cortes excluyen a Juan Carlos I de los actos conmemorativos del 40 aniversario de la Constitución

Ni una sola mención a Juan Carlos I en la presentación de los actos que conmemorarán el 40 aniversario de la Constitución. Arte, ciencia, política, Historia… Un ramo de disciplinas para celebrar el 6 de diciembre de 1978, pero no habrá espacio para el rey emérito. Sí que participará Felipe VI, invitado por las instituciones del Estado a un concierto que acogerá el Auditorio Nacional, con un himno compuesto ex profeso. Según las fuentes parlamentarias consultadas por este diario, no se descarta que el monarca actual acuda al evento central.