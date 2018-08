Francisca Ponce Pinochet, nieta del ex dictador e hija de Julio Ponce Lerou, se adjudicó terrenos de una familia de Puyehue. El fallo de la cuarta sala del máximo tribunal establece que la demandante no posee legitimación para reclamar la propiedad del terreno, ya que no se encuentra inscrita a su nombre, sino que al de una sociedad de la que forma parte.