La Corte Suprema cuestiona duramente la ley que prohíbe la terapia de conversión [ENG]

La Corte Suprema se mostró profundamente escéptica el martes sobre una ley de Colorado que prohíbe la terapia de conversión para menores homosexuales y transgénero, sugiriendo que los jueces podrían desechar el estatuto y restricciones similares en casi 30 estados. La mayoría del tribunal superior se mostró comprensiva con una terapeuta evangélica cuyo abogado argumentó que la prohibición estatal vulnera su derecho a la libertad de expresión.

Andreham #1 Andreham *
Hay que ser muy cínico y un tanto hijo de puta para decir que prohibir a MENORES sufrir "terapias de conversión" para que dejen de ser homosexuales y transgénero (pero no para que dejen de ser cristianos, heterosexuales o helicópteros de combate) va en contra de "la libertad de expresión".

¿De quién, pedazos de mierda inmunda? ¿De los chavales? ¿O de sus padres envenenados por ideologías retrógradas de hace dos mil años?
