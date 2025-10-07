La Corte Suprema cuestiona duramente la ley que prohíbe la terapia de conversión [ENG]

La Corte Suprema se mostró profundamente escéptica el martes sobre una ley de Colorado que prohíbe la terapia de conversión para menores homosexuales y transgénero, sugiriendo que los jueces podrían desechar el estatuto y restricciones similares en casi 30 estados. La mayoría del tribunal superior se mostró comprensiva con una terapeuta evangélica cuyo abogado argumentó que la prohibición estatal vulnera su derecho a la libertad de expresión.