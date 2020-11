El Corte Inglés no contratará en Navidad y promoverá los traslados de sus empleados entre centros

Serán unas Navidades diferentes para todos, incluido El Corte Inglés, que no sólo no desplegará su popular espectáculo de Cortylandia en Madrid, sino que tampoco contratará a más gente para reforzar su plantilla durante la próxima campaña. El impacto del coronavirus en el consumo ha llevado al grupo comercial a no realizar contrataciones específicas para estas fechas, algo que no había ocurrido nunca antes en la compañía.