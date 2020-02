Cortarse las venas

Que los españoles somos un poco gilipollas lo recuerdas cuando a bordo de un taxi, en Washington, va el chofer, etíope, y te pregunta por España y tú, atolondrado, respondes no sé qué demonios a cuenta de la diversidad, el catalán, el gazpacho, el lince ibérico, la paella, la gaita y el Real Madrid. Tu conductor viene de un país que pateó el culo en dos ocasiones a los italianos, gran estandarte del panafricanismo y la descolonización, con noventa y un millones de habitantes, once grupos étnicos y no menos de cien lenguas.