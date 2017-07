"Si no me suicido es por mis dos hijos"

Mariama ha prometido que ya no volverá a llorar. No lo hará mañana a la mañana, cuando sus dos hijos pequeños le pregunten qué hay para desayunar. Tampoco derramará lágrimas cuando abra la nevera y la vea tan vacía como ayer. Ni siquiera cuando llegue fin de mes y compruebe que está igual que al comienzo. “Si no me suicido es por ellos”, dice con los ojos clavados en sus niños. Tienen ocho y tres años, y ya saben lo que significa la palabra hambre.