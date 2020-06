Una de las cosas que más nos gusta a quienes sufrimos de espaciotrastorno es ver los aterrizajes de las primeras etapas de los cohetes de SpaceX. Pero a menudo la transmisión se corta justo cuando están a punto de aterrizar en el Of Course I Still Love You o en el Just Read The Instructions. Sin embargo esto no pasa cuando los aterrizajes son en tierra.