Cortador de jamón profesional en un hotel de lujo de Disneyland París

Cortador de jamón profesional en Disneyland Paris.

#7 mr._cortimer
finofilipino nazi
6 K 80
#1 Mikhail
¿Pero qué estamos esperando para declararle la guerra a Disneyland París? Por menos que esto se han destruido imperios. :ffu:
4 K 59
#11 yarkyark
#1 Es un ataque de falsa bandera. Mientras coman esa mierda no querrán quitarnos nuestro jamón ibérico.
1 K 19
#12 Mikhail
#11 El muy cabrón, dice que corta jamón y es un carnicero sacando filetes. >:-(
1 K 19
#13 yarkyark
#12 Yo no llamaría filetes a a esos hachazos.
0 K 11
#2 Cuchifrito
Creo que mis hijos a los 5 años ya tenían más soltura manejando el cuchillo xD
2 K 46
#6 Antipalancas21
Ni puta idea de cortar jamón, ademas ese jamón es carne sin curar todavía.
3 K 39
#14 ixo
#6 A ver, antes de que nadie se corte las venas ante tamaña afrenta, ese jamón es un serrano malo deshuesado y a medio curar. Es carne pura para echar al cocido. Está más para cortar con una katana que con un cuchillo jamonero. Posiblemente no sea ni de origen español. :roll:
1 K 11
#9 Almirantecaraculo
Otra vez enlaces a fino? Y los enlaces al arca? Lo siguiente que será, ForoCoches?
1 K 13
#5 Perrota
Con una loncha haces tres bocadillos. Es eficiencia xD
0 K 10
#10 toshiro
Quién se cree que disnei lan va a pagar lo que vale un cortador de jamón de verdad?
0 K 10
#15 pirat
Pues luego van dando lecciones con el chuchi y como usar los cuchillos.
hotel yanki de lujo
Somos unos acomplejados.
0 K 8
#4 Falk
Falta echarlo en la sartén
0 K 7
#8 Libelulo
Tremendas lonchas corta, ¿profesional?
0 K 7
#3 Mosquitón
¿Qué opinan Piglet, Pumba, Runt Benjamón y Peter Pig de todo esto?
0 K 6

