11
meneos
520
clics
Cortador de jamón profesional en un hotel de lujo de Disneyland París
Cortador de jamón profesional en Disneyland Paris.
jamón
ibérico
disneyland
parís
9
2
8
K
-15
ocio
15 comentarios
9
2
8
K
-15
ocio
#7
mr._cortimer
finofilipino nazi
6
K
80
#1
Mikhail
¿Pero qué estamos esperando para declararle la guerra a Disneyland París? Por menos que esto se han destruido imperios.
4
K
59
#11
yarkyark
#1
Es un ataque de falsa bandera. Mientras coman esa mierda no querrán quitarnos nuestro jamón ibérico.
1
K
19
#12
Mikhail
#11
El muy cabrón, dice que corta jamón y es un carnicero sacando filetes.
1
K
19
#13
yarkyark
#12
Yo no llamaría filetes a a esos hachazos.
0
K
11
#2
Cuchifrito
Creo que mis hijos a los 5 años ya tenían más soltura manejando el cuchillo
2
K
46
#6
Antipalancas21
*
Ni puta idea de cortar jamón, ademas ese jamón es carne sin curar todavía.
3
K
39
#14
ixo
#6
A ver, antes de que nadie se corte las venas ante tamaña afrenta, ese jamón es un serrano malo deshuesado y a medio curar. Es carne pura para echar al cocido. Está más para cortar con una katana que con un cuchillo jamonero. Posiblemente no sea ni de origen español.
1
K
11
#9
Almirantecaraculo
Otra vez enlaces a fino? Y los enlaces al arca? Lo siguiente que será, ForoCoches?
1
K
13
#5
Perrota
Con una loncha haces tres bocadillos. Es eficiencia
0
K
10
#10
toshiro
Quién se cree que disnei lan va a pagar lo que vale un cortador de jamón de verdad?
0
K
10
#15
pirat
*
Pues luego van dando lecciones con el chuchi y como usar los cuchillos.
hotel yanki de lujo
Somos unos acomplejados.
0
K
8
#4
Falk
Falta echarlo en la sartén
0
K
7
#8
Libelulo
Tremendas lonchas corta, ¿profesional?
0
K
7
#3
Mosquitón
¿Qué opinan Piglet, Pumba, Runt Benjamón y Peter Pig de todo esto?
0
K
6
