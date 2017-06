Corrupción judicial (Opinión)

La corrupción está dentro del Poder Judicial,como no podía ser menos, puesto que un sistema corrupto no conserva jamás limpios sus mecanismos de control. Corrupción es que una magistrada alertó al entorno de un investigado de que era sujeto de intervenciones telefónicas..Corrupción es ser fiscal y saber que has heredado parte de una sociedad en un paraíso fiscal y no hacer nada..es aceptar dar conferencias y hacer trabajos muy bien retribuidos para asociaciones bajo sospecha..actitudes silentes y/o serviles ante el poder político..