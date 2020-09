La corrupción espontánea de los sistemas sociales en la web

Un artículo de investigación en CNBC, «Amazon is filled with fake reviews and it’s getting harder to spot them«, expone un problema del que ya se lleva hablando bastantes años: la brutal caída en la calidad de las valoraciones o reviews en Amazon, completamente pervertidas mediante esquemas de compañías que compran valoraciones positivas para sus productos o negativas para productos competidores, en páginas de Facebook o de cualquier otra red social.