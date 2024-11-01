Correr con patatas pringles en las manos te enseña una lección fundamental para toda la vida

Así que allá fuimos, con las patatas en la mano, corriendo por la pista. En la primera serie, fracasé al instante: destrocé las Pringles en ambas manos antes de llegar a los 30 metros. Pero en las siguientes repeticiones me di cuenta de que tenía que mantener los dedos sueltos y relajados si quería cruzar la meta con las patatas intactas. Aunque en aquel momento me pareció un ejercicio un poco tonto, no sabía que me estaba enseñando una lección fundamental para toda la vida: nunca corras con las manos en tensión.