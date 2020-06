¿Correr es malo para las rodillas? Esto dice la ciencia médica

También hay evidencias de que la relación entre correr y la artritis de rodilla no es un caso de 'juegue ahora y pague luego'. En un estudio, los investigadores emparejaron a los miembros de un club de corredores con no corredores saludables. Todos tenían al menos 50 años al comienzo del estudio. Los investigadores hicieron un seguimiento con los participantes 21 años después. No solo estaban vivos más corredores, sino que también tenías bastantes menos limitaciones físicas.