Correos Express, a su plantilla: "El verano y el calor no son excusa para olvidarnos del estilo"

La empresa de mensajería cien por cien pública envía a sus trabajadores unos 'tips para tener estilazo': "La minifalda no está reñida con la oficina, siempre y cuando no te resulte incómoda y puedas combinarla con una blazer"Correos Express, con 1.250 trabajadores, no tiene Plan de Igualdad a pesar de que la Ley así lo obligaCCOO y UGT denunciaron a la empresa ante la Inspección por la paralización de las negociaciones de este Plan