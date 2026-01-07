edición general
Correos comercializa una baliza V16 de un fabricante chino que durante la pandemia vendía mascarillas y en 2018 era consultor de «renovables»

Una empresa llamada Oversunenergy ha comenzado a llamar la atención por su irrupción en el mercado de las balizas V16 conectadas justo tras la entrada en vigor de la normativa que las ha hecho obligatorias a partir de 2026, en un contexto marcado por la comercialización del producto en oficinas de Correos —según ha avanzado @InigovanEyck en X— y por una serie de incoherencias sobre su origen y fabricación.

¿No será el contrato firmado por una famosa periodista de investigación cuando estaba de directiva en correos y que se encuentra actualmente como investigada por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal?
#3 Quien dijo comisionista ni ná
#3 O si te descuidas, por el famoso comisionista de Quiron que ahora se encuentra pendiente de juicio por defraudar a hacienda... Vete a saber, que tenemos muchos por aquí.
#5 ¿también firmaba contratos de correos? joder, que ansias
¿Esa empresa no se dedicará a la importación de productos chinos verdad? :roll:
#1 Productos chinos de Paterna. :-D

Que importe de China no es problema pero parece que lo que no está claro es la homologación.
