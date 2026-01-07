Correos comercializa una baliza V16 de un fabricante chino que durante la pandemia vendía mascarillas y en 2018 era consultor de «renovables»

Una empresa llamada Oversunenergy ha comenzado a llamar la atención por su irrupción en el mercado de las balizas V16 conectadas justo tras la entrada en vigor de la normativa que las ha hecho obligatorias a partir de 2026, en un contexto marcado por la comercialización del producto en oficinas de Correos —según ha avanzado @InigovanEyck en X— y por una serie de incoherencias sobre su origen y fabricación.