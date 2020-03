Correos asigna a una empresa sin experiencia la venta de billetes de Renfe

Correos ha llegado a un acuerdo comercial con Trenpy 2017 S.L. para comercializar los billetes de Renfe, en el marco del convenio con la compañía ferroviaria. La empresa nació en 2017, hace apenas tres años, y cuenta con un capital social de poco más de 3.000 euros. Sus cuentas del primer año de actividad no reflejan facturación alguna, por lo que el resultado en ese ejercicio fue negativo (-2.980 euros). En este sentido, desde 2017 no hay información financiera actualizada sobre esta sociedad. No habido concurso público para su elección.