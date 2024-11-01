El correo de 2017 sobre una “simulación de pandemia” dirigido a Bill Gates reaparece, vuelve a estar bajo escrutinio la cronología de Epstein [ENG]  

La captura de pantalla que ahora circula incluye una cadena de correos reenviada con Gates, fechada el 3 de marzo de 2017. En ella, un responsable del proyecto detalla una lista de entregables propuestos para la iniciativa BGC3, entre ellos: “Recomendaciones de seguimiento y/o especificaciones técnicas para una simulación de pandemia de una cepa.” Esto era una comunicación corporativa, archivada, estructurada y redactada como parte de un ciclo de planificación técnica.