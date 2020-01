Coronavirus de Wuhan: ¿Qué significa el número Ro que a todo el mundo asusta?

Para entender cómo se propaga una epidemia hay que tener en cuenta tres tipos de individuos: susceptibles de contraer la infección, infectados y los que no son susceptibles de enfermar (porque se han curado, los hemos vacunado, ... o se han muerto). Un aspecto importante es si realmente estamos ante una epidemia o no. Para eso se calcula matemáticamente un coeficiente, que se denomina Ro, número (básico) de reproducción. Pero interpretarlo no es fácil. El catedrático Ignacio López-Goñi explica las claves.