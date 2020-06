El Coronavirus vs la filosofía (Sergio Cancio)

Hay un debate sobre la “utilidad” de la filosofía ¿Sirve la filosofía o no sirve para nada? Por ejemplo el filósofo argentino más de moda, Dario Z, hace toda una defensa de la “inutilidad” de la filosofía. Para él, lo bueno de la filosofía es que no sirva para nada ¿Por qué? Porque es una forma de resistir al mandato de una sociedad súper-productiva, que está permanentemente demandándote a que hagas algo: que trabajes, que estudies, que compres cosas, que progreses, que te diviertas; pero que hagas algo. No está bien visto el cuelgue...