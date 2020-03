Coronavirus, VIH y antirretrovirales

Santiago Moreno, el Jefe de Servicio de Enfermedades Infeccionas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y una de las voces más respetadas a nivel mundial de todo lo que tiene que ver con el VIH. Hablamos con él para saber si es cierto, como se ha publicado que se están utilizando antirretrovirales para combatir el COVID-19. “Las personas con VIH no tienen mayor predisposición a infectarse, y el curso clínico de la enfermedad no tiene por qué ser diferente que en los contagiados con coronavirus que no tengan VIH”.