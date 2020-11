Hola, soy el coronavirus, el que vosotros y yo sabemos. Resulta que he visto que en Laboro habéis estado explicando bastante las leyes que hay que cumplir con esto del COVID-19 y tengo algunas dudas que me gustaría resolver. Porque oye, soy un coronavirus y todo lo que vosotros queráis, pero también quiero cumplir con la ley ya que estoy viviendo en España, que lo cortés no quita lo valiente.