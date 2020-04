Coronavirus: Una tienda abre sólo una mitad en la frontera entre Holanda y Bélgica [ENG]  

El gobierno belga ha cerrado todas las tiendas no esenciales, pero el gobierno holandés no. En Baarle-Nassau la frontera entre los países a veces divide las calles por la mitad, cruza edificios e incluso atraviesa algunas tiendas. “Los metros cuadrados [de la tienda] en Bélgica siguen las medidas belgas. Los metros cuadrados en los Países Bajos siguen las medidas holandesas ", dijo el alcalde. Si los clientes necesitan algo de la tienda que se encuentra en el lado belga de la tienda "eso no es posible en este momento, desafortunadamente".